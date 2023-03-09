

شارك البنك التجاري الكويتي كراع فضي في مؤتمر «الكويت: نحو اقتصاد رقمي» الذي نظمته مجموعة (The Business Year) العالمية المتخصصة بالأخبار والأبحاث الاقتصادية، بالشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA)، ويهدف المؤتمر إلى استعراض ومناقشة المجالات الرئيسية للاقتصاد الكويتي كالتحول الرقمي، والممارسات والتطورات المتعلقة بالاستدامة ودور قطاع ريادة الأعمال، وعلى هامش المؤتمر، تم عقد العديد من الحلقات النقاشية حول هذا الموضوع الحيوي ومنها حلقة نقاشية تناولت تأثير التكنولوجيا المالية (Fintech) على التحول الرقمي في القطاع المالي بالكويت وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالتحول الرقمي للاقتصاد الكويتي بشكل عام.

هذا، وقد شارك رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح في إحدى الحلقات النقاشية حول الدور الحيوي لاتحاد مصارف الكويت في تحفيز التحول نحو الرقمنة وسعيه الدائم نحو حث القطاع المصرفي الكويتي والبنوك الكويتية لاستدخال التكنولوجيا الرقمية في الصناعة المصرفية، موضحا أن رقمنة العمليات المالية ستؤدي بالطبع إلى تحسين كفاءة العمليات المصرفية في الكويت، ومؤكدا أن النجاح المستمر للتحول الرقمي بشكل عام من جهة والخدمات المصرفية والتمويلية الرقمية في الكويت، من جهة أخرى، سيعتمد على عدة عوامل منها البنية التحتية للتكنولوجيا ومدى تأقلم متلقي الخدمات المالية والمصرفية الرقمية لهذه الخدمات، وكذلك الأطر التنظيمية المرتبطة بتقديمها.



وقد حظي جناح التجاري في المؤتمر بزيارة وزير التجارة والصناعة مازن سعد الناهض والعديد من المسؤولين والقياديين، حيث أوضحت أماني الورع - نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي بالبنك حرص البنك التجاري الكويتي على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات والمنتديات التي تجمع نخبة من القياديين والمسؤولين وراود الأعمال لمناقشة آفاق التحول الرقمي للاقتصاد الكويتي بشكل عام والقطاع المصرفي والمالي بشكل خاص.



وجدير بالذكر أن المؤتمر قد شهد مشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال حلقات نقاش لمناقشة الفرص المشتركة المتعلقة بالتطورات في مجال التحول الرقمي، وتسليط الضوء على مكانة الاقتصاد الكويتي في مجتمع الأعمال العالمي، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 ومكانتها المرموقة على خريطة المراكز المالية والاقتصادية.



وفي الختام، توجه جميع القائمين على ذا بيزنس يير (The Business Year) العالمية المتخصصة بالأخبار والأبحاث الاقتصادية بالشكر من البنك التجاري الكويتي، مشيدين بالرعاية التي قدمها البنك لهذا المؤتمر والتعاون الدائم فيما بين البنك التجاري الكويتي ومجموعة ذا بيزنس يير (The Business Year).