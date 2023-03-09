

بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت أول من امس لقاء بشأن تسهيل انتقال الأيدي العاملة الوافدة داخل سوق العمل الكويتي، حيث حضر اللقاء خبراء المنظمتين وممثلون عن اتحادات قطاعية وعدد من الشركات الكويتية من مختلف القطاعات.



ويأتي هذا اللقاء لاستكمال الجهود التي تقوم بها الغرفة مع منظمة العمل الدولية لاستقراء التحديات التي تواجه سوق العمل الكويتي والتي كشفت عنها جائحة كوفيد-19 والاحتياجات الحالية والمستقبلية لهذا السوق.



ومن المقرر أن ينتج عن هذا اللقاء تقرير يحتوي على ما تم بحثه وكذلك نتائج استبيان سبق أن عممته الغرفة على أعضائها خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2023 للتعرف على وجهات نظر الشركات في الكويت بشكل أفضل فيما يتعلق بموضوع انتقال الأيدي العاملة في أسواق العمل الداخلية وماهية الإصلاحات المطلوبة، بالإضافة إلى التعرف على رأي الشركات حول نظم الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة الوافدة.

وابتدأت الغرفة اللقاء بكلمة افتتاحية أكدت فيها أن قضية انتقال الأيدي العاملة الوافدة داخل السوق المحلي تحتمل وجهين وكل وجه له ضرورته، فهناك من يرى تيسير الانتقال لهذه العمالة وإذكاء حريتها في التنقل بين أصحاب العمل خاصة في ظل صعوبة استقدام عمالة جدد من الخارج.

وعلى الجانب الآخر، يرى البعض أنه في ظل التنافس الحميد بين القطاعات وبين الشركات والمؤسسات لاستقطاب الكفاءات وتغطية العجز في المعروض من العمالة، ينبغي وضع ضوابط للانتقال حتى لا يفقد صاحب العمل ما استثمره في العمالة لديه من تدريب وصقل للمهارات وتكاليف للاستقدام، ولكل من الرأيين وجاهته ومنطقيته.



ثم استمع الحضور إلى العروض التقديمية التي قدمها الخبراء حول المنافع الاقتصادية لمنح مزيد من الحرية في انتقال العمالة والتجارب الخليجية الرائدة في هذا المجال، وقد أبدت الشركات الكويتية ملاحظاتها في هذا الشأن.



وعلى صعيد آخر، تطرق اللقاء إلى مناقشة الحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة بالكويت. وأعربت الشركات بشكل عام أن هذه الحماية يكفلها القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، والذي يحمي العامل من خلال العديد من الوسائل، منها وجوب تحديد حد أدنى للأجور وإقراره فترة ثلاثة أشهر لإخطار العامل قبل إنهاء خدماته، إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة والحرص الواضح من الهيئة العامة للقوى العاملة والبنوك الكويتية على تحويل الرواتب إلى العمال في المواعيد المقررة.