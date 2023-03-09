

توقع أكبر مدير للأصول في العالم ارتفاع معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بالولايات المتحدة إلى ذروته عند 6% بعد أن حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من اتجاه أسعار الفائدة إلى أعلى مما توقعه البنك المركزي سابقا.



من جانبه، كتب مدير الدخل الثابت العالمي في «بلاك روك»، ريك ريدر، ردا على شهادة باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ: نعتقد أن هناك فرصة معتبرة بأن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدل الأموال الفيدرالية إلى 6%، ثم الإبقاء عليه فترة طويلة لإبطاء الاقتصاد وتقليص التضخم إلى ما يقرب من 2%. هذا، وتأتي التوقعات لسعر الفائدة النهائي عند 6% في الوقت الذي قال فيه الاقتصاديون في «مورغان ستانلي»، إن تعليق «باول» فتح الباب لاستئناف زيادات أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.