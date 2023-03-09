

نظمت «أوتو 1 Auto» الشركة الكويتية لاستيراد قطع غيار السيارات (إحدى شركات مجموعة كابيكو القابضة)، السحب الخاص بحملة «الاحتفال بالأعياد الوطنية» حيث أعلنت خلاله عن الفائز بسيارة إم جي GT 2023، وقد قام بتسليم الجائزة للرابح يوسف فؤاد الغنام مدير العلاقات العامة لشركة مجموعة كابيكو القابضة. وأتاحت الحملة التي استمرت لمدة 90 يوما للعملاء الفرصة لدخول السحب الاسبوعي وربح قيمة المشتريات، إلى جانب عدة جوائز عينية وصلت حتى 20 ألف دينار.



وتحرص «أوتو 1 Auto» على مكافأة عملائها على مدار العام بشكل مميز من خلال ما تطلقه من حملات استثنائية تتيح لهم فرصة دخول العديد من السحوبات والفوز بجوائز تم تصميمها وفقا لتطلعاتهم.