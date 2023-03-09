

القاهرة - هناء السيد ووكالات



أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بشدة، امس اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية، وأكد وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والتي تعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.



وجدد التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة لعملية الاقتحام وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.



الى ذلك، حذرت جامعة الدول العربية من إشعال الموقف في القدس والمسجد الأقصى في شهر رمضان، فيما صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين، حيث قصفت موقعا لـ «الرصد» تابع لفصائل فلسطينية جنوب قطاع غزة بالقذائف المدفعية امس، بحسب ما قالت مصادر أمنية فلسطينية.



وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في كلمته أمام الدورة 159 للمجلس الوزاري العربي برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري امس، من إشعال الموقف في القدس والمسجد الأقصى في شهر رمضان الكريم، وقال إن استمرار الممارسات الإسرائيلية المتطرفة يجر المنطقة إلى دائرة من العنف.



واعتبر الأمين العام، أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية، مشيرا إلى الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، في ظل حكومة متطرفة، وهو ما يعكس الحاجة للعمل المشترك لمجابهة هذا السلوك.



وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المجلس ينعقد وسط أزمات وتوتر شديد العالم يعيش أزمات لم يشهدها منذ عقود فقد عاد الحديث عن حرب نووية وصراعات بين القوى الكبرى يعانى منها العالم كله وسط انقسام الدول بين معسكرات وأحلاف، وهو ما يفرض علي دول المنطقة لوضع إستراتيجيات للتعامل مع الكوارث والأزمات.



من جهته، أكد شكري «إن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للدول العربية، ومصر لن تدخر جهدا في دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من ممارسات قمعية وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي».



وتابع: «لقد أكدنا مرارا، وما زلنا، تمسكنا بالسلام الشامل والعادل الذي لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».



وأضاف: «سوف نواصل الاتصالات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لدعم مسار السلام ودعم حقق الشعب الفلسطيني الشقيق».



هذا، وشيع آلاف الفلسطينيين في مدينتي جنين ونابلس بالضفة الغربية امس 6 فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين امس الأول، بينما عم الإضراب الشامل المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية حدادا على أرواحهم.



وفي جنين، انطلق موكب تشييع خمسة فلسطينيين من أمام مستشفى سليمان الحكومي، وصولا إلى وسط المدينة، ومن ثم شيع كل واحد منهم إلى منطقة سكنه.



وفي نابلس، انطلق موكب تشييع فلسطيني آخر من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، وصولا إلى وسط المدينة، ومن ثم إلى مسقط رأسه في مخيم عسكر القديم شرقي المدينة.



وتوعدت الفصائل والقوى الفلسطينية بالرد ودعت لتصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان. وقد أغلقت المحال التجارية أبوابها، استجابة لدعوات الفصائل الفلسطينية إلى الإضراب.



وبالـتزامـن، استهـدف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعا للرصد تابع لفصائل فلسطينية جنوب قطاع غزة بالقذائف المدفعية امس، بحسب ما قالت مصادر أمنية فلسطينية.



إلى ذلك، حث مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند الإسرائيليين والفلسطينيين أمس على تهدئة العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة غداة عملية إسرائيلية قتل خلالها 6 فلسطينيين.