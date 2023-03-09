استهدفت ضربة جوية بطائرة من دون طيار «مسيرة» معملا للأسلحة تابعا لميليشيات موالية لإيران في مدينة دير الزور في شرق سورية، بحسب ما أفادت صفحات إخبارية محلية. وقالت شبكة «نهر ميديا»، إن الانفجار تسبب في مقتل نحو ثمانية أشخاص وجرح آخرين.

وأكدت صفحة «دير الزور 24» سقوط قتلى وجرحى «بالقرب من مقر لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في حي الحميدية بدير الزور». وتعد المنطقة الحدودية مع العراق في ريف دير الزور الجنوبي من أبرز مناطق نفوذ إيران والميليشيات الموالية لها في سورية، وبينها فصائل عراقية.

وقد تعرضت على مر السنوات شاحنات كانت تقل أسلحة وذخائر ومستودعات ومواقع عسكرية تابعة لتلك المجموعات إلى ضربات جوية، بينها ما أعلنت عنه واشنطن وأخرى نسبت إلى إسرائيل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المرصد السوري لحقوق الإنسان تأكيده «مقتل 7 أشخاص هم 3 مقاتلين أفغان موالين لإيران، و3 مدنيين سوريين، وآخر سوري مجهول الهوية».

وقال المرصد إن الضربة وقعت قرب معمل للأسلحة للفصائل الموالية لإيران، قبل أن يوضح لاحقا أنها طالت المبنى نفسه، والتي كانت تقف إلى جانبه شاحنة محملة بالسلاح. وأوضح أن الهجوم طال حيا يضم مساكن لكبار القادة الإيرانيين ومن حزب الله ومستشفى إيراني لعلاج مرضى الكوليرا.



من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن لغما من مخلفات تنظيم «داعش» انفجر في حي الحميدية، ما تسبب في مقتل 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين.



ونشرت (سانا) صورا تظهر دمارا كبيرا في أحد المباني وتضرر شاحنات قريبة.