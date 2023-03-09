أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس، أن نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسورية وإيران سيجتمعون في موسكو الأسبوع المقبل قبل محادثات مقررة بين وزراء خارجية الدول الأربع تأجلت عدة مرات.



وذكر تشاووش أوغلو أن نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان أبدى رغبته في الانضمام إلى المحادثات الثلاثية بين تركيا وسورية وروسيا وإن تركيا وافقت بكل سرور.

وقال الوزير التركي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايراني عبداللهيان، ان صيغة مفاوضات آستانة هي الصيغة الوحيدة الباقية للتعامل مع ملف سورية على أي حال.

وتابع «الآن نخطط لعقد اجتماع بين وزراء الخارجية الأربعة». وأضاف أن «روسيا عرضت استضافة اجتماع تمهيدي للتحضير لهذا الاجتماع الرباعي.

وسيعقد هذا الاجتماع على مستوى نواب الوزراء الأسبوع المقبل في موسكو». من جهته، قال الوزير الإيراني إن طهران تدعم التقارب بين تركيا وسورية و«عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق لوضعها الطبيعي».