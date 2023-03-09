

مفرح الشمري



على الرغم من الهنات المتوافرة في عرضه المسرحي «عين» الا ان تجربة الطالب محمد عبدالعزيز المسلم للتصدي للتأليف والإخراج، تعتبر تجربة مهمة لأنه في السنة الثانية بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتصدى لمثل هذه المسرحيات التي يمزج فيها الرعب والتراجيديا، هذه التجربة سيتذكرها كثيرا محمد المسلم لأنها ستعلمه كيفية تقديم عمل متقن ومنظم في المستقبل.



المسرحية دشنت العروض المسرحية لمهرجان أيام المسرح للشباب بدورته الـ 14 التي تحتضن خشبة «حمد الرجيب» بالمعهد العالي للفنون المسرحية عروضه، وهي تمثيل مصعب السالم وهيا السعيد وعلي الحديدي وسليمان الشمري ومحمد الحجي ومنيرة دشتي وفهد العثمان ويحيى البلوشي وجهاد البلوشي، وتصدى لتصميم الإضاءة عبدالله المسلم، وتصميم الأزياء فاطمة العازمي، وتصميم الديكور خالد العلي والمسرحية من إنتاج مجموعة السلام.



ودارت أحداث المسرحية حول قصة عائلة «عين» التي تتخذ من العين لقبا لها، وتحرص على ان تكون سلالتها من الذكور ولديها أفكار غريبة ومعتقدات فهي تفرض الزواج لأفرادها مرة واحدة لإنجاب الذكور وحتى تكون السلطة الذكورية موجودة، ولا توجد في هذه العائلة مساحة للرفض أو التمرد على تلك القوانين ومن يرفضها مصيره القتل.



الإضاءة والموسيقى في المسرحية هما نجما العمل ولكن على مخرج العمل الاشتغال على ممثليه أكثر لتوصيل ما يريدونه للجمهور، لأن الممثل هو عنصر أساسي في أي مسرحية أما العناصر الأخرى فهي مكملة له.