

بيروت - بولين فاضل



ردت الفنانة كارول سماحة على الجدل المثار بشأن أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «ستنتهي الحرب» ضمن «الألبوم الذهبي» الذي أطلقته خلال الأيام الماضية، ورفضت اتهامها بتحريف كلمات قصيدة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، وأكدت أنها حصلت على حقوق ملكية القصيدة من ورثته.



وأصدرت كارول عبر محاميها جان قيقانو، بيانا، قالت فيه: «كنا قد عقدنا العزم على عدم الرد على المغالطات وتحريف الواقع والحقيقة، بشأن كلمات أغنية ستنتهي الحرب، وذلك احتراما لإرث الشاعر محمود درويش، إلا أن التمادي في تعميم المغالطات والخطأ واستمرار نشرها دفعنا إلى اتخاذ القرار بوضع حد لها».



وأضاف البيان: «موكلتي تواصلت مع مؤسسة محمود درويش للتأكيد على الكلمات والقصائد التي وقع الاختيار عليها لأدائها والاستحصال على الإذن ومنها كلمات ستنتهي الحرب، أرسلت مؤسسة محمود درويش كتابا إلى السيد تيسير حداد، بصفته ملحن المشروع وشريكا في إنتاجه، أقرت فيه بأن محتوى الألبوم يعتمد على قصائد من تأليف الراحل محمود درويش، وبعد يومين من منح الإذن نشرت الموكلة الكليب الخاص بأغنية ستنتهي الحرب».



واستكمل البيان: «وأذنت المؤسسة لموكلتي بإطلاق الألبوم كاملا، وبعد خمسة أيام أصدرت بيانا يقول إن الكلمات المنسوبة لمحمود درويش ليست من أشعاره وطلبت وقف النشر وحذف كل ما يتعلق بنسب كلمات أغنية (ستنتهي الحرب) لمحمود درويش، وموكلتي لم تكن تصدر العمل إلا بموافقة المؤسسة».



واختتم محامي الفنانة: «في مطلق الأحوال، فإن الموكلة استحصلت على الحقوق العائدة للمؤلف باستثناء كلمات (ستنتهي الحرب) من ورثة الشاعر محمود درويش، وبحسب الأصول القانونية، بعد أن تمنعت مؤسسة محمود درويش عن إبراز أي مستند قانوني يؤكد أنها المالك الحصري الوحيد لحقوق الملكية الفكرية للشاعر محمود درويش كما زعمت سابقا».