

القاهرة - محمد صلاح



تجاهلت الفنانة منة شلبي كل الأزمات التي مرت بها خلال الفترة الماضية، وروجت لمسلسلها الجديد «تغيير جو»، والذي تخوض من خلاله الموسم الرمضاني المقبل، ونشرت عبر حسابها الخاص في «فيسبوك» بوستر العمل، وعلقت: «بسم الله توكلنا على الله يا مسهل يا رب».



ويشارك منة بطولة المسلسل كل من: إياد نصار، أحمد مالك، شيرين وماجدة زكي، وهو تأليف منى الشيمي، إخراج مريم أبو عوف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول «شريفة» التي تجسد دورها منة شلبي وتعاني العديد من الأزمات، ومنها إدمان والدتها المهدئات، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، أما ميرفت أمين فتؤدي دور «زوزو»، وهي خالة منة شلبي في المسلسل.