

عودة الحياة بقـوة إلى «Star Wars» جـــــاءت بكفاءة شديدة مع أول مواسم مسلسل «Andor»، ويفترض الكثيرون أنه مع توالي المواسم، فإن هذه السلسلة يمكن أن تعود من جديد لتحتل الصدارة بعد أن بدأ نجمها يخفت إلى حد كبير.



ففي حين لا يمكن على الإطلاق تجاهل أن الكثير من مواسم «Star Wars» التي أنتجتها «ديزني» كانت شيقة للغاية بما فيها «The Last Jedi» والموسم الأخير من «Clone Wars»، إلا أن هذه المشروعات عادة كانت تلبي حاجة فئة معينة بسن محدودة للغاية، وهذا ما لن تجده من «Andor» والذي جاء ليكون فيما يبدو سلسلة شبه مستقلة لا تجيب عن سؤال عالق بل في المقابل تتعامل مع أمور أكثر واقعية، مثل كيفية ظهور الاضطهاد المنهجي وتأثير الفاشية والدعاية.



إن «حرب النجوم» الجديدة تبدو أنها ملحمة تطورت مع الزمن لتتلاءم أكثر مع جماهير العصر الحديث وزمنهم، لتكون سلسلة تجسس ذكية غاية في التشويق، وإليكم أهم الأسباب التي تجعله يستحق أن يكون الأفضل في عام 2022.



لا رسوم كارتونية هنا، ولا شخصيات لا تتصل بالواقع، حيث يعد «Andor» وفقا لآراء المتابعين والنقاد من أكثر مواسم «حرب النجوم» نضجاً حتى الآن، وهذا ليس فقط بسبب مشاهد العنف به، ولكنه لانه لا يستهدف تسويق شخصيات الحركة الخيالية، أو الموجه للأطفال بشكل أكبر، فهو عمل درامي من الدرجة الأولى مع خط تراجيدي مستمر وليست مواقف متقطعة أو منتهية.



هنا لن تجد مبارزة بالسيوف الضوئية ولا قدرات عجائبية من سكان النجوم البعيدة، وستجد حسا فكاهيا مثيرا مع قصة درامية، وإن كانت قاتمة بعض الشيء مع تصوير الجانب المظلم للامبراطورية وبعض الوحشية والقليل من فساد السلطات والشركات وغيرها.



مسلسل «Andor» على خلاف الكثير من مواسم «حرب النجوم» لم يعتمد على تقنية «الفوليوم» أو الحجم، والتي ظهرت بأشكال متفاوتة في المواسم السابقة من «Star Wars»، خصوصا «Obi-Wan Kenobi»، فهذه التقنية لجأ إليها المخرجون السابقون لوضع الخلفيات للمشاهد التي ينفذها الممثلون، ما يجعلها تبدو غير واقعية أحيانا، ولكن هذا لن تراه في «أندور».