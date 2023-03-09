

يحيى حميدان



تغلب منتخبنا الوطني لكرة الصالات على الإمارات 7-4 في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما في إمارة الشارقة خلال فترة التوقف الدولية لمنتخبات اللعبة. سجل أهداف «الأزرق» كل من علي السيف (هدفين) وعبداللطيف العباسي (هدفين) وبدر المنصور وعبدالعزيز بوراشد والحارس فهد الخواري. وكانت المباراة التجريبية الأولى قد انتهت بخسارة منتخبنا 2-3.



هذا، وعاد وفد «الأزرق» إلى البلاد صباح أمس بعدما أنهى معسكره القصير في الشارقة، والذي كان تحت قيادة المدرب المؤقت علي ضيف الله انتظارا للتفاوض مع مدرب أجنبي جديد لتسلم المهمة.