

يعقوب العوضي



تصدر فريق «وريرز» منافسات الدوري العام لهوكي الجليد المقام على صالة نادي الألعاب الشتوية عقب جولته الـ 14 متقدما على حامل اللقب فريق «ستارز» بينما يأتي فريق «الكاملز» ثالثا في حين يحتل فريقا «موسادز» و«فالكون» المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وفي هذا الإطار، قال أمين الصندوق أحمد العمران: «شهدنا تطورا ملحوظا في المنافسات المحلية بعد فتح الباب أمام مشاركة 5 محترفي، حيث انعكس ذلك ايجابيا على اللاعبين المحليين الذين استفادوا من الخبرات الأجنبية كما بات لدى لاعبي المنتخب الوطني والتي تنتظرهم مشاركة مهمة بكأس العالم للمستوى الرابع في منغوليا أواخر مارس الجاري الخبرات المطلوبة للمنافسة ورفع اسم وعلم الكويت».

وأضاف قائلا: «الدوري النسائي يشهد بدوره مستويات قوية في ظل مشاركة 4 فرق اذ يعتلي الصدارة فريق بلو ويفز فيما يحتل فريق «وايلد كاتس» المرتبة الثانية بينما يأتي فريق «قلاديتر» ثالثا و«دايمنز» رابعا»، مبينا: «يوفر مجلس إدارة النادي جميع متطلبات اللعبة للجنسين من الرجال والنساء كما يتعاون أعضاؤه فيما بينهم مع الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية والأندية المختلفة للوصول باللعبة إلى أفضل المستويات المطلوبة».