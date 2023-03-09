

ناصر العنزي



تتسابق فرق دوري زين للحصول على مقعد في دور الـ 6 وتجنب المقاعد الـ 4 الأخيرة، وذلك في انطلاق الجولة الـ 18 اليوم وهي الجولة الحاسمة والأخيرة لتصنيف الفرق والدخول في منافسات أخرى لتحديد بطل الدوري والفريقين الهابطين الى دوري الدرجة الأولى، حيث تقام مباراتان، تجمع الأولى الجهراء صاحب المركز السابع بـ 22 نقطة مع الفحيحيل الخامس بـ 23 نقطة على ملعب مبارك العيار وكل منهما يبحث عن الفوز، وفي الثانية يستضيف السالمية السادس برصيد 22 نقطة على ملعبه «ثامر» الكويت المتصدر بـ 34 نقطة.

يذكر ان الكويت والعربي وكاظمة والقادسية ضمنت التأهل لدور الـ 6.



وينتظر ان تكون مواجهة الجهراء والفحيحيل حافلة بالندية والإثارة لقدرتهما على الحصول على مقعد في المقدمة مع المتأهلين، والجهراء لا يملك سوى الفوز بعدما فرط في نقاطه في الجولات الماضية إضافة إلى اعتباره خاسرا من التضامن بقرار إداري من الاتحاد بعدما كان متواجدا مع فرق المقدمة، لذلك يدخل اليوم في أصعب مبارياته ولا بديل له عن الفوز، وعلى مدربه ساندي معالجة أخطائه الدفاعية التي تسببت في خسارته من السالمية 1-3، أما الفحيحيل بقيادة مدربه فراس الخطيب فقد فرص نفسه بين فرق الستة بعدما قدم مستويات متقدمة للغاية وحقق نتائج لافتة بوجود عناصر ذات مستوى جيد، ويحتاج الفحيحيل الى نقطة اليوم للتأهل وعليه ألا يفرط فيها.



أما في المواجهة الثانية، فإن السالمية بحاجة ماسة للفوز أمام ضيفه «المرتاح» الكويت كي يتجنب اللعب مع الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأخيرة، وقد حقق السماوي فوزين مهمين متتاليين على النصر والجهراء في أول مهمتين لمدربه الجديد محمد المشعان، لكنه سيواجه اختبارا صعبا اليوم وعليه تجاوزه، أما الكويت فقد أثبت جدارته بالصدارة ويسعى اليوم إلى تعزيز نقاطه قبل الدخول في المهمة الأكبر للحفاظ على لقبه.