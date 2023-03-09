

يعقوب العوضي



تنطلق اليوم البطولة الأولى لأندية غرب آسيا للكرة الطائرة في العاصمة الأردنية عمان، وتستمر حتى 17 الجاري، بمشاركة 10 أندية وزعت على مجموعتين، ضمت «الاولى» أندية الكويت والميناء اليمني والشرطة القطري وعمان العماني والوحدات الأردني، فيما ضمت «الثانية» الريان القطري ودار كليب البحريني وغاز الجنوب العراقي وشباب الحسين الأردني وشباب النبي إلياس الفلسطيني.



وتقام اليوم اربع مباريات ضمن الجولة الأولى، وسيلعب الكويت في الثانية ظهرا مع الميناء اليمني. وحسب نظام البطولة، تتأهل الفرق الأربعة الأولى في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

إلى ذلك، توج الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الصليبخات بلقب دوري الدرجة الأولى، وحل الشباب في المركز الثاني، والتضامن ثالثا، فيما جاء اليرموك في المركز الرابع.

وقد حضر مراسم التتويج وتقليد الميداليات للفرق المتوجة بالمراكز الثلاثة الأولى رئيس الاتحاد عبدالهادي شبيب ورئيس نادي الصليبخات سعد عناد.

من جانبه، أشاد سعد عناد بالجهود المبذولة من الجهازين الإداري والفني لفريق الطائرة بالنادي، وأثنى على اللاعبين، وأكد أن المرحلة المقبلة مهمة جدا، حيث إنها تحتاج للتكاتف والتعاون في سبيل تطوير اللعبة، مشيرا إلى أن الإدارة ستقيم حفل تكريم للفريق.

من جانب آخر، توجت سيدات نادي سلوى الصباح بلقب الدوري العام للكرة الطائرة للسيدات تحت 18 سنة، فيما جاء نادي الفتاة في المركز الثاني، واحتلت سيدات العيون المركز الثالث.

وقام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بدر الكوس ورئيسة اللجنة النسائية استقلال الرقم بتتويج وتقليد الميداليات للفرق الفائزة.