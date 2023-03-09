

هادي العنزي



تغلب كاظمة على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 98-86 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، ليلحق «البرتقالي» أول خسارة بالمتصدر، رافعا رصيده إلى 7 نقاط، فيما وصل رصيد الضيف الإماراتي إلى 9 نقاط.



وفي مواجهة ثانية، ضمن المجموعة نفسها، تفوق الهلال السعودي على البشائر العماني 103-43، ليرفع الفائز رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، فيما بقي الخاسر في المركز الأخير بـ 4 نقاط. وقد تألق لاعبو كاظمة في المواجهة في أغلب مراحلها، وكان الأبرز التونسي صالح الماجري الذي سجل 19 نقطة، وكان حائط صد منيعا لفريقه باستحواذه على 17 كرة مرتدة «ريباوند»، و3 تمريرات حاسمة، وصدم «البرتقالي» ضيفه ببداية صاعقة، بعدما تفوق عليه في الربع الأول 24-13، رافعا الفارق إلى 19 نقطة مع نهاية النصف الأول من المواجهة، بعدما تفوق في الربع الثاني أيضا 25-17.



وقد تحسن أداء شباب الأهلي الإماراتي في النصف الثاني، وتمكن من الخروج متقدما في الربعين الثالث والرابع 33-30 و23-19 تواليا، لكن تفوقه لم يكن كافيا لمعادلة النتيجة، ليخرج خاسرا بفارق 12 نقطة.