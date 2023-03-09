

الرياض - خالد المصيبيح



تشهد الجولة الـ20 من الدوري السعودي اليوم أربع مباريات، إلا أن لقاء «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة الذي سيجمع الاتحاد بضيفه النصر هو المسيطر على الشارع الرياضي السعودي وسط ترقب جماهيري ليس لجماهير الفريقين فقط وإنما لكل الجمهور السعودي، لكون اللقاء منعطفا مهما للفريقين في مسيرة الدوري، فالنصر يتصدر الترتيب بـ 46 نقطة، فيما يدخل الاتحاد الثاني المواجهة برصيد 44 نقطة، وفارق النقطتين هو ما سيشعل فتيل اللقاء، وسيرمي الاتحاد بثقله من اجل عدم منح النصر فرصة توسيع الفارق.



ويظل تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو والظهور الأول له في جدة حدثا انتظرته جماهير المنطقة الغربية، إلا أن استمرار غياب هداف الدوري النصراوي تاليسكا ترك أثرا بالغا في صفوف النصر، في المقابل يضم الاتحاد في صفوفه عدة لاعبين مميزين كالمصري أحمد حجازي والبرازيليين كونرادو ورومارينهو وحمدالله.



وقد نفدت تذاكر المباراة منذ وقت مبكر، ويتوقع أن يشهد الملعب طاقته الاستيعابية كاملة اليوم المقدرة بـ 60 ألف متفرج.



وتقام اليوم أيضا ثلاثة لقاءات أخرى، فيستضيف الاتفاق «العاشر» فريق الوحدة «الثالث عشر»، وبينهما نقطتان فارق، وكلاهما قدم في الجولة الماضية أداء لافتا، فكسب الاتفاق الرائد وتعادل الوحدة مع الهلال، كما يحل الشباب ضيفا على الفيحاء في المجمعة من اجل تعويض خسارته المفاجئة في الجولة الماضية أمام العدالة، إلا أن الفيحاء ظهر بشكل جيد في الجولات الأخيرة، وأخيرا يلتقي الباطن مع الخليج وهما في مراكز متأخرة جدا، لذلك يبحثان عن التقدم خطوة في طريق النجاة.