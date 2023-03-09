

يشارك منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات في بطولة أثينا الدولية التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة وتنطلق في العاصمة اليونانية غدا الجمعة.



وتمثل المنتخب الكويتي في البطولة اللاعبة نور الرزيحان التي ستغادر اليوم الخميس إلى أثينا مع مدربة المنتخب الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك، حيث تأتي مشاركة الرزيحان ضمن خطة إعداد وضعها اتحاد اللعبة بالتنسيق مع اللجنة الفنية ولجنة التدريب والمنتخبات والمدربة إيرينا تتضمن مشاركة اللاعبة في سلسلة من البطولات الدولية القوية بهدف تهيئتها وإعدادها بأفضل صورة تمهيدا لمشاركتها في بطولة العالم لمرحلة الجونيور التي تستضيفها رومانيا في يوليو المقبل.