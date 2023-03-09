

يحسم اليوم الخميس لقب دوري الكرة الطائرة بنات خلال المواجهة التي ستجمع جامعة الخليج مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على صالة جامعة الخليج بمشرف ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتختتم 6 ابريل المقبل بمشاركة ما يقارب 800 لاعب ولاعبة يتنافسون في 6 ألعاب رياضية، بعدما نجحت جامعة الخليج في تخطي كلية الكويت التقنية، بينما حققت بنات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الفوز على جامعة بوكسهل، وقد سبق ان التقى طرفا المباراة النهائية خلال منافسات المجموعة الأولى وحققت جامعة الخليج الفوز 2-0.



وفي هذا الصدد، أكدت رئيس اللجنة الفنية للكرة الطائرة تهاني الماجد أن النسخة الثانية لدوري الكرة الطائرة بنات شهدت منافسة بين 8 فرق مشاركة حتى النقاط الأخيرة خاصة في الأدوار التمهيدية والتي شهدت تأهل كلية الكويت التقنية بفارق الأشواط، مضيفة: «اللجنة العليا للدورة برئاسة فيصل المقصيد رئيس الاتحاد سخرت كل الإمكانات من اجل إنجاح الدورة بشكل عام والكرة الطائرة خاصة والتي شهدت ارتفاع المستوى الفني والبدني».



وفي نفس السياق، اختتم مهرجان كرة الصالات للبنات والذي يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد المدرسي 2021-2026 مواهبنا في مدارسنا للموسم الثاني والذي أقيم من خلال 3 مراكز تدريب ضمت ما يقارب 275 لاعبة في ثانوية عواطف العذبي في منطقة الأحمدي، ومدرسة عمرة بنت رواحة في منطقة الجهراء، ومدرسة منيرة عثمان السعيد في منطقة مبارك الأحمدي، واستضافة صالة مدرسة فرحان الخالد الثانوية بنين بمنطقة بيان مهرجان الختام.



وأكدت مشرفة كرة الصالات بنات د.شيخة العلاطي أن الموسم الثاني لمشروع مواهبنا في مدارسنا لكرة الصالات بنات حقق بنسب كبيرة الأهداف التي جاءت في استراتيجية الاتحاد والتي لاقت كل الدعم من اللجان الفنية ومسؤولي الاتحاد.