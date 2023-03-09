

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة المرحوم جاسم الشرهان الرمضانية 39 التي ستقام تحت رعاية الشيخ فهد نايف الصباح عن فتح باب التسجيل للفرق اعتبارا من الاثنين المقبل في ديوانية الشرهان، علما أن منافسات البطولة ستقام على ملاعب مدرسة عيسى الحمد الثانوية في منطقة القادسية.



هذا، وشكر رئيس اللجنة المنظمة حسين الشرهان راعي البطولة الشيخ فهد نايف الصباح وكذلك الشخصيات والشركات الراعية التي تسهم في إنجاح الدورة كل عام، مضيفا: أن «البطولة ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وسيحرص القائمون في اللجنة المنظمة على إشراك أكبر عدد من الفرق واللاعبين في الشهر الفضيل».