

يبحث أرسنال الإنجليزي عن نقل تفوقه المحلي إلى الساحة الأوروبية، في حين يريد مواطنه مان يونايتد نفض غبار هزيمته التاريخية أمام ليفربول، بينما يجد روما الإيطالي نفسه أمام مهمة صعبة في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم اليوم.



تقام مباريات الإياب في 16 منه، على أن تستضيف الفرق التي تصدرت مجموعاتها وتأهلت مباشرة الى هذا الدور مباريات الإياب.



بعدما أسفرت قرعة الأسبوع الماضي عن تحديات مقبولة للأندية الكبرى، على غرار سبورتينغ البرتغالي بمواجهة أرسنال متصدر الدوري الانجليزي، نشر الإسباني هيكتور بيليرين وجها باكيا ورمزا تعبيريا لـ «منزل» عبر صفحته على انستغرام، في إشارة إلى دفاعه عن ألوان المدفعجية بين عامي 2011 و2022.



ويستقبل روما الإيطالي ضيفه ريال سوسييداد الإسباني، على أمل تحقيق نتيجة جيدة في عقر داره، حيث تشير الأرقام إلى أن نادي العاصمة حقق فوزا يتيما في مبارياته الأوروبية السبع الأخيرة أمام فرق إسبانية، مقابل تعادلين و4 هزائم.



ويواجه يوفنتوس الإيطالي الذي يمر بموسم مضطرب في دوري بلاده ضيفه فرايبورغ الألماني.



ورغم الضربات التي تلقاها فريق ماسيميليانو أليغري بحسم 15 نقطة من رصيده لاتهامه بالتلاعب المالي، إلا أنه لايزال يحارب على الجبهة الأوروبية، حيث لم يذق طعم الخسارة في ملعبه في مبارياته الأوروبية الأربع الأخيرة أمام فرق من «بوندسليغا».



ويأمل مان يونايتد الإنجليزي أن ينفض غبار الهزيمة المذلة أمام ليفربول بسباعية نظيفة في الدوري، عندما يستقبل ريال بيتيس الإسباني.



ويعود اللقب الأخير الأوروبي ليونايتد إلى عام 2017، حين توج بطلا للدوري الأوروبي بالذات، وسيكون متحفزا لإضافة لقب آخر لكن سيكون عليه التعامل مع كل مباراة على حدة وأولها بيتيس الذي يمني النفس ببلوغ ربع النهائي للمرة الأولى.



وبالنسبة للمتخصص بالمسابقة إشبيلية، الفائز بلقبها ست مرات في إنجاز قياسي، فيصطدم بفنربخشه التركي الذي تبقى أفضل نتيجة له وصوله الى نصف النهائي موسم 2012-2013.



ويتجدد الموعد بين مفاجأة الدوري الألماني لهذا الموسم أونيون برلين وأونيون سان جيلواز البلجيكي، ويلعب أيضا باير ليفركوزن الألماني أمام فيرينتسفاروش المجري، وشاختار دانييتسك الاوكراني أمام فينورد الهولندي.