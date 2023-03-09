أسامة دياب



وصف سفير فيتنام لدى البلاد نغو توان ثانغ، العلاقات الفيتنامية- الكويتية بالتاريخية، حيث بدأت العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين في عام 1976 وعلى مدار 47 عاما، وهي تتسم بالقوة والمتانة وتتطور عاما بعد عام على كافة الأصعدة ومختلف مجالات التعاون.



وأشار ثانغ - في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الموسيقي الذي أقامته السفارة مساء أمس الأول في فندق الجميرة بعنوان «مرحبا فيتنام» بحضور حشد ديبلوماسي وشعبي- إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.5 مليارات دولار، حيث تستورد فيتنام ما قيمته 5 مليارات دولار من النفط الكويتي، في حين تبلغ الصادرات الفيتنامية إلى الكويت نحو 500 مليون دولار، لافتا إلى أن بلاده تسهم في تحقيق الأمن الغذائي الكويتي.



وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الكويتية للقطاع الخاص في فيتنام تبلغ 300 مليون دولار، كاشفا عن زيارة مرتقبة لوفد فيتنامي إلى الكويت، حيث سيلتقي مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة سبل تعزيز التعاون وجذب مزيد من الاستثمارات الكويتية.



ولفت إلى وجود العديد من الاتفاقيات مذكرات التفاهم التي تغطي مختلف مجالات التعاون الثنائي، بعض منها تتجه النية إلى تجديده كما لدينا عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها في المستقبل، مشيرا إلى أن رئيس بلاده زار الكويت عام 1995، كما زار رئيس وزراء فيتنام الكويت في عام 2009، كما زار رئيس وزراء الكويت فيتنام مرتين الأولى في عام 2007 والثانية عام 2016. وأوضح أن إجراءات الحصول على التأشيرة الفيتنامية للمواطنين الكويتيين سهلة وميسرة ولا تستغرق أكثر من أسبوع، أما بالنسبة للمقيمين فلها إجراءات مختلفة، وذلك وفق الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع بلدانهم.



وبالعودة المناسبة، شدد على أهمية التبادل الثقافي في دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وتقوية أواصر العلاقات الشعبية وزيادة مساحة التفاهم المشترك.



وأشار إلى أن الحضور في الحفل الموسيقي كلهم سفراء لفيتنام، موضحا أن الفنانين المشاركين في الأمسية الموسيقية من أشهر فناني فيتنام وحضروا خصيصا من للمشاركة في هذا الحفل، معربا عن سعادته بالحضور الكبير من مختلف الجنسيات.