أسامة دياب



قال سفير هولندا لدى البلاد لورينس ويستهوف إن هولندا والكويت وقفتا كتفا لكتف في العديد من المناسبات من أجل الترويج لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي وحرمة الحدود المعترف بها دوليا والدفاع عن هذه المبادئ.



جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الهولندي بمناسبة الاحتفال بعيد الملك الذي أقيم في مقر السفارة، وذلك بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا الوزير المفوض محمد يعقوب حياتي، إضافة إلى عدد كبير من الديبلوماسيين.



وأضاف أنه ومنذ عام 1750، ارتبطت الكويت وهولندا بعلاقات تجارية عندما تبادل أجدادي وأجدادكم الصوف والبهارات واللؤلؤ عبر الطريق التجاري الواقع جنوب مدينة البصرة.



وتابع: والآن، وبعد أكثر من 270 عاما، مازلنا شركاء تجاريين، نوفر نحن في الأسواق المحلية الخضار ومنتجات الدواجن من هولندا، بينما تنشط شركة البترول الكويتية العالمية بقوة في هولندا، كما أن للعديد من الشركات الكويتية كشركة الراشد، وإيكويت، والأهلية روابط قوية مع نظيراتها.



وأشار إلى أن رحلات الخطوط الجوية الملكية الهولندية ستصبح قريبا رحلات مباشرة بين عاصمتي البلدين بشكل يومي بدلا من ستة أيام في الأسبوع، لذا فإنه من الحق أن نستنتج أن العلاقات بيننا تنمو من قمة إلى قمة أعلى.



وذكر أنه في عام 2024 سيشهد احتفالات هولندا والكويت بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما، وستبرز من خلال الأنشطة التي ستقام المبادئ والمصالح المشتركة بين البلدين، فضلا عن التزامهما بالنظام متعدد الأطراف، مضيفا «سنعزز العلاقات التجارية طويلة الأمد التي كانت، ومازالت، وستبقى مبنية على علاقات الصداقة والثقة المتبادلة».



وزاد بالقول: سياسيا، تتشارك هولندا والكويت بالعديد من المبادئ. دولتان صغيرتان نسبيا محاطتان بدول جوار كبيرة وقوية، تتبنى كلتاهما نظاما قائما على القواعد الدولية.



ورأى أن مواضيع مثل الأمن الغذائي والتغير المناخي تتطلب نمطا جديدا من الشراكة، مضيفا «نحن وشركاؤنا في معهد الكويت للأبحاث العلمية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وجامعة الكويت، بالإضافة إلى شركة شل بالكويت، نطور امتدادات جديدة لشراكتنا». وعن المناسبة، قال ويستهوف: في هذا العام، وفي يوم مولده، سيسافر الملك فيليم الكساندر مع زوجته وعائلته إلى مدينة روتردام المعروفة بمينائها الشهير، من أجل أن يختلط بأفراد الشعب ويلتقي بهم. وسيحضر الملك وعائلته مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب التي ستقام في أماكن مفتوحة، وسيشارك الملك والعائلة في العديد من هذه الأنشطة. وبالرغم من احتمال أن يكون الطقس عاصفا وممطرا، إلا أن مدينة روتردام، كحال باقي المدن الهولندية في يوم عيد الملك، ستكتسي باللون البرتقالي.



وأضاف أن يوم الملك في هولندا يعتبر تأكيدا على متانة الروابط بين العائلة المالكة الهولندية ورعيتهم، مضيفا أن الموضوع الرسمي للاحتفالات هذا العام سيكون «كلنا ملوك وملكات»، مما يجعل هذا اليوم أكثر شمولية ومساواة، تماما كما هو حال هولندا من حيث الشمولية والمساواة.