تزويدي بصورة ضوئية من محاضر وقرارات اللجنة الفنية لتقييم المشروعات وصورة من قرار تشكيل لجنة التحقيق بشأن عدد من المخالفات مع تزويدي بنتيجة التحقيق

وجهت النائبة د.جنان بوشهري سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة لبعض المشروعات الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من تقرير ديوان المحاسبة موضوع «تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة لبعض المشروعات الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والواردة في الشكوى المقدمة لديوان المحاسبة من أحد موظفي الصندوق» بتاريخ 26 ديسمبر 2022.



2- صورة ضوئية من شكوى الموظف المقدمة إلى ديوان المحاسبة.



3- طلب ديوان المحاسبة الرد على التقرير خلال شهر من تاريخه، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من رد الصندوق، وفي حال عدم الرد على الديوان، يرجى بيان أسباب ذلك، وهل أبلغ الديوان بطلب تأجيل الرد؟



4- هل اطلعتم على تقرير ديوان المحاسبة المؤرخ بـ 26 ديسمبر 2022 بصفتكم رئيس مجلس إدارة الصندوق؟ وهل نوقش التقرير في اجتماع مجلس إدارة الصندوق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان الإجراءات التي اتخذت على ضوئه، وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى بيان الأسباب.



5- ذكر ديوان المحاسبة في بداية تقريره «أولا: عدم تزويد الديوان ببعض البيانات والمستندات اللازمة لأعمال الفحص ما أدى إلى عدم تمكينه من أداء دوره الرقابي»، وعليه يرجى تزويدي بصورة ضوئية من مخاطبات الديوان بشأن البيانات والمستندات المذكورة، مع تحديد اسم الموظفين المسؤولين عن توفير البيانات والمستندات اللازمة، وبيان ما اتخذ من إجراء نتيجة تعطيل الديوان عن أداء مهامه.



6- أسماء أعضاء اللجنة الفنية لتقييم المشروعات والتمويل منذ تأسيس الصندوق حتى تاريخه، وصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة متضمنا اختصاصاتها.



7- صورة ضوئية من محاضر وقرارات اللجنة الفنية لتقييم المشروعات والتمويل بشأن الملفات والمشاريع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة (على سبيل المثال لا الحصر مراجعات ورصد امتثال المشاريع لأحكام عقود التمويل وأهداف تلك المشروعات، قرارات اللجنة حول توصيات الإدارة الفنية المختصة بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة).



8 - أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى وجود شبهات تزوير في محررات رسمية بشأن بعض المشاريع، فهل اتخذت الإجراءات القانونية بشأن تلك الحالات المذكورة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالبلاغات المقدمة إلى النيابة العامة، وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى بيان الأسباب.



9- صورة ضوئية من القرار الوزاري (4) لسنة 2021 بتشكيل لجنة تحقيق بشأن عدد من الملاحظات وشبهة مخالفات من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تزويدي بصورة ضوئية من نتيجة التحقيق.



10- ما الإجراء الذي اتخذ حيال نتيجة التحقيق المذكور في البند السابق؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرارات والتوجيهات في هذا الصدد، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء يرجى بيان الأسباب.