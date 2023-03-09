وجه النائب مهند الساير سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء بشأن التعيين في وظائف مديري المكاتب والسكرتارية بمكاتب الوزراء، ونص السؤال على ما يلي:



لما كان قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 1992 بشأن قصر التعيين في وظائف مديري المكاتب والسكرتارية بمكاتب الوزراء وشاغلي الوظائف القيادية على الكويتيين، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بعدد المعينين في وظائف مديري المكاتب والسكرتارية من غير الكويتيين في مكتبكم ومكاتب القياديين في وزارتكم والجهات التابعة لكم.



2- ما أسباب عدم الالتزام بما ورد في القرار المشار إليه -إن وجد-؟