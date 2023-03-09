

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام أنه أقيم صباح امس في إدارة تدريب قوة الإطفاء حفل تخريج وكيل عريف (مكافحة) وعددهم 80 عسكريا، وذلك تحت رعاية رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، وبحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد عبدالله إبراهيم.



وتقدم اللواء محمد إبراهيم بكلمة للخريجين حثهم من خلالها على تأدية الواجب المطلوب منهم كمنتسبي لقوة الاطفاء بالصدق والأمانة واحترام حرمة الآخرين، مؤكدا أن منتسبي القوة يضحون بأنفسهم من اجل مهنة إنسانية يحافظون من خلالها على الأرواح والممتلكات.



وفي الختام، قام اللواء محمد بتكريم عدد من الخريجين المتفوقين، متمنيا لهم دوام السداد والتوفيق في خدمة الوطن والمواطنين.