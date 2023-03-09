

تحت رعاية وبحضور نائب مدير جامعة الكويت لمركز العلوم الطبية د.أسامة السعيد، افتتح المركز مؤتمر الملصق العلمي السابع والعشرين بحضور القائم بأعمال عميد كلية الطب د.منى سليمان الأحمد، والقائم بأعمال العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا في كلية الطب د.هبة الحسيني، ورئيس اللجنة التنظيمية د.سليمان الصباح، والدكتور الزائر من كلية الطب بجامعة دبلن البروفيسور كارل ويناند لارو، وعمداء كليات مركز العلوم الطبية، بهدف نشر ثمار الأنشطة البحثية وآخر المستجدات الطبية في مجال الطب الحديث،



و ذكرت القائم بأعمال العميد المساعد لشئون الأبحاث والدراسات العليا في كلية الطب د.هبة الحسيني في كلمتها الافتتاحية، أنه تم عرض 150 ملصقا في مؤتمر هذا العام، مبينة أنه ولأول مرة قدم الفائزون في الملصق العلمي عروضا شفهية بالمؤتمر.



وأشارت إلى أن هذا المؤتمر أصبح ملتقى لعقول وخبرات الباحثين المتميزين الذين أثروا الأدبيات الطبية بدراستهم الجادة والمتعمقة في مختلف العلوم الطبية خلال السنوات الماضية، وأن ثمرات هذه البحوث وتبعياتها العلمية كانت ذات أثر واضح في تطوير أساليب التشخيص والعلاج للعديد من الأمراض الشائعة، معربة عن فخرها بالإنتاج العلمي من قبل الباحثين والطلبة في كليات مركز العلوم الطبية الذين قدموا أوراقا علمية متميزة والتي ستكون مصدر إلهام العلماء للإجابة عن المزيد من الأسئلة التي تخص الإنسان ومستقبله.



وأثنت د.الحسيني على دور إدارة الأبحاث بجامعة الكويت بتمويلها الكثير من هذه الدراسات والبحوث وتوفير الدعم اللوجيستي لها، مثمنة دور الإدارة الجامعية متمثلة في مديرها بالإنابة الأستاذ الدكتور فهد الدبيس الرشيدي في الدعم الدائم لكلية الطب في شتى المجالات.



بدوره، قام البروفيسور الزائر، المتخصص في علم الأمراض التجريبي بكلية الطب في جامعة دبلن وأستاذ طب الأيض في جامعة أولستر د.كارل ويناند لارو، بإلقاء محاضرة بعنوان (لماذا نتوقع حدوث ثورة في علاجات السمنة؟).



وشهد المؤتمر حضور ومشاركة عمداء الكليات وأعضاء الهيئة الأكاديمية بكلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية العلوم الطبية والتأهيلية وكلية الصحة العامة والطلبة والأطباء من داخل الكويت وخارجها وأيضا مشاركة جامعات من دول الخليج العربي، ويعد هذا المؤتمر حلقة وصل بين العلماء في مختلف التخصصات لتبادل الخبرات العلمية بين الباحثين المميزين بدراستهم في العلوم المختلفة والتي تؤدي الى تطوير المنظومة الصحية والعلمية.