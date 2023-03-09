قالت الاستخبارات الأميركية، في احدث تقييماتها للتهديدات المحتملة خلال العام الحالي، أن إيران ستكون مصدرا للاضطرابات من خلال ميليشياتها.



وذكرت الاستخبارات الاميركية في تقرير لها أن إيران لا تقوم بأنشطة لإنتاج سلاح نووي، لكنها تواصل زيادة حجم ومستوى تخصيب مخزونها من اليورانيوم بما يتجاوز الاتفاق النووي، محذرة من انها «تقترب من إنتاج المواد الانشطارية اللازمة» لذلك، مشيرة الى ان طهران ستواصل تهديد المصالح الاميركية.



وأكد التقرير أن «روسيا ستظل التهديد الأكبر للدول الأخرى»، في حين ستطور الصين من قدراتها لمواجهة أميركا، وان الدولتين «ستواصلان تهديد العالم» معتبرا أن السنوات القادمة ستكون حرجة بسبب موسكو وبكين.



واتهمت الاستخبارات الأميركية روسيا بالاستمرار «في محاولة التأثير على الانتخابات الأميركية».



وأشارت إلى أن تنظيم «القاعدة» يحاول العودة لكنه لا يخطط لمهاجمة الغرب «قريبا».



ولفتت إلى أن جائحة «كورونا» ستبقى من أهم التهديدات الصحية في العالم.