أسامة أبوالسعود



كشف مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سطام المزين، عن ان فريقا من وزارتي الأوقاف والصحة والإدارة العامة للإطفاء سيتوجه السبت إلى مكة المكرمة للكشف على مساكن ضيوف الرحمن. وأوضح المزين في تصريحات لـ «الأنباء» ان الفريق سيقوم بمعاينة جميع الفنادق والعمارات السكنية المخصصة من قبل الحملات الكويتية لاستقبال ضيوف الرحمن، مشيرا إلى ان الفريق يطبق جميع المعايير المتبعة لأمن وسلامة جميع الحجاج.



وأشار إلى ان الوفد سيقوم بعقد لقاءات مع الجهات المسؤولة بوزارة الحج السعودية وغيرها من الجهات لإنهاء ترتيبات موسم الحج.