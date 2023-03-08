أعرب رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل دويح العتل عن تمنياته بالشفاء العاجل للزملاء المهندسين الذي أصيبوا جراء حادث الانفجار الذي شهدته وحدة تابعة لتوزيع ونقل التيار الكهربائي خلال صيانتها، داعياً إلى مزيد من الاهتمام بعلاجهم ونقلهم الى العلاج في الخارج .

وقال العتل في بيان صحافي: لقد آلمنا هذا الحادث ونبتهل الى المولى عز وجل أن يَمُنّ عليهم بالشفاء العاجل ، ونأمل بمزيد من الاهتمام بهم وتكريمهم على تفانيهم في أداء واجبهم .

وقال رئيس جمعية المهندسين: رغم الأثر البالغ الذي أحدثته المتابعة اللصيقة وتواجد المسؤولين في الميدان فور وقوع الحادث إلا أن هذا لايعفينا من مسؤولية الوقوف على نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المعنية ، مضيفا أنه لابد من التحقيق المهني الهندسي لتلافي مواطن الخلل والقصور التي أدت الى وقوع هذا الحادث ومحاسبة أي مقصر ومكافأة من تفانوا بعملهم .

وزاد العتل قائلا: إن جمعية المهندسين الكويتية على ثقة تامة بأن أبناء الكويت وفي مختلف المواقع لايألون جهدا في أداء واجبهم ورغم مأساوية الحادث إلا أن دلالاته واضحة أمام من يدعون ويحاولون وصم الكوادر الوطنية بصفة عدم الرغبة أو العمل في الميدان .

وزاد قائلا: أنه ورغم مأساوية الحادث فلا بد من الاهتمام بالجانب التدريبي وتطبيق اشتراطات الامن والسلامة للمحافظة على الأرواح والممتلكات، مضيفا أنه لابد من الوقوف وقفة جادة أمام هذا الحادث ليكون درسا نعتبر ونستفيد منه في تطوير وسائل المحافظة والاهتمام بكوادرنا الوطنية.