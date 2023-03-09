أعلنت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية عن توجيه شركاءها في إدارة مخابزها بالشمال السوري، لإنتاج مليوني رغيف خبز شهرياً، في عدة مناطق تقطنها العائلات السورية النازحة.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية الوقف الإنساني المهندس نصار العبد الجليل: بأن الجمعية قامت بتدشين مشروع المخابز، في ظل حالة من القلق يعيشها النازحون السوريون خشية نفاد الطعام، في ظل نقص حاد بالدقيق، وتضاعف أسعار الغذاء 5 أضعاف.

وأضاف العبد الجليل أن المشروع يستهدف تحقيق الأمن الغذائي للعائلات النازحة، وتخفيف معاناتهم، وتيسير حصولهم على أبسط متطلبات الحياة اليومية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب والمعيلين.

مشيراً إلى تشغيل مخابز الوقف الإنساني خلال كارثة زلزال سوريا وتركيا، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على الأسر والعائلات المستحقة، موضحاً أن جميع المخابز التابعة للجمعية باتت تعمل بطاقتها القصوى دعماً للمحتاجين.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى ان الجمعية قامت بطرح المشروع تسويقياً لجمهور المتبرعين، لحثهم على التبرع للمشروع، مؤكداً أن المتبرع بإمكانه توفير 250 خبزة للمستفيد ب 5 دنانير فقط.

هذا وقد أشاد العبد الجليل بدور المتبرعين الكرام من أهل الكويت في المساهمة بدعم ذاك المشروع المبارك، داعياً أهل الخير إلى المسارعة في الخير ومواصلة التبرع لكسب الثواب والأجر، من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية alensaniya.org.kw أو عبر الخطوط الساخنة للجمعية 98804445- 22523426، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يكتب أجرهم وأن يتقبل منهم نفقاتهم، وأن يجعلها في موازين حسناتهم.