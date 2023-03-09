عبدالعزيز الفضلي

أعلنت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية، رجاء بوعركي، أنه بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات تم إطلاق شاشة من خلال الخدمات الإدارية على الموقع الالكتروني لوزارة التربية تتيح استقبال طلبات الموظفين الراغبين في التقدم بالتظلم من عدم صرف مكافأة الصفوف الأمامية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2023/3/12 ولمدة ثلاثين يوما بما فيها الجمع والإجازات الرسمية بحيث تنتهي فترة التظلمات بتاريخ 2023/4/10.

وأكدت بوعركي انه على كل من يرغب في التقدم بتظلم من عدم صرف المكافأة المذكورة أو بفروق مالية سواء بعدد الأيام أو الفئة أن يتقدم من خلال الموقع فقط بتظلمه مع التأكيد على تحديد مركز العمل الذي كان يعمل به الموظف اثناء الجائحة حيث ستقوم اللجنة بمخاطبة جهات العمل واستكمال المستندات ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمراجعة الأمر ومن ثم صرف المستحقات بعد الاعتماد من ديوان الخدمة المدنية.