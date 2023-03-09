دارين العلي

نفّذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء، حملة مفاجئة على منطقة جليب الشيوخ، اسفرت عن رصد حالتي سرقة مياه وكهرباء تم على إثرها قطع التيار الكهربائي والمياه عن المخالفين وتنفيذ محاضر ضبط.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري، إن الفريق وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الجهات الحكومية المعنية قد نفذت هذه الحملة وقطعت الخدمة عن العقارات التي تم رصد توصيل مباشر فيها للتيار والمياه بتمديدات مخالفة دون علم الوزارة.

وأكد الشمري أن الفريق سيستمر في عمله للقضاء على التعديات على الشبكة وقد نجح في ذلك خلال الفترة الماضية وبشكل ملحوظ في تقليل الضغط على الشبكة وتحديدا داخل منطقة جليب الشيوخ التي تعاني من الكثير من المخالفات.