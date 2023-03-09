المؤتمر سيتطرق إلى أحدث التطورات في علم «الڤيروسات» خاصة الورم الحليمي البشري المسبب لسرطان عنق الرحم وڤيروسات الأمراض التنفسية المعدية

عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيسة مجلس أقسام المختبرات في وزارة الصحة د.ابتسام الجمعة عن انطلاق مؤتمر المختبرات الطبية يوم الاثنين المقبل الموافق 13 مارس الجاري تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي في قاعة الشيخة سلوى الصباح.

وبينت الجمعة في تصريح صحافي أن المؤتمر سيناقش أهم التطورات في تشخيص الأمراض المناعية البيولوجية، وأهم التطورات في التشخيص المناعي قبل زراعة الأعضاء والخلايا الجذعية، مضيفة أن المؤتمر سيناقش أيضا الطرق الحديثة المختلفة في تشخيص أمراض نقص المناعة الوراثية، وأحدث التطورات في علم «الڤيروسات»، خاصة ڤيروس الورم الحليمي البشري المسبب لسرطان عنق الرحم، وڤيروسات الأمراض التنفسية المعدية.

وذكرت د.الجمعة أن المؤتمر يضم نخبة من المحاضرين المتميزين عالميا ومحليا في تخصص المناعة وتخصص الڤيروسات، موجهة الدعوة إلى الأطباء المختصين إلى التسجيل والمشاركة في المؤتمر.