أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان استعداد المملكة للوساطة من أجل حل الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لاڤروڤ في موسكو: مستعدون لتسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أن المملكة جاهزة للقيام بما يلزم لحل الصراع في أوكرانيا، كما أكد أن المملكة تحرص على استقرار سوق الطاقة العالمي.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السعودي: نسعى لإطلاق حوار يمني- يمني لإنهاء الصراع، كما على موقف روسيا المساند لحل القضية الفلسطينية.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الروسي بدور السعودية لحل الصراع في أوكرانيا.

جاء ذلك عقب المباحثات الرسمية بين وزيري الخارجية الروسي والسعودي في العاصمة موسكو.

وقد أشاد لاڤروڤ، خلال الاجتماع بمستوى العلاقات الروسية- السعودية، معتبرا تطويرها من الأولويات بالنسبة لروسيا التي تقوم بكل ما يلزم لتحقيق وتنفيذ الاتفاقيات التي تم الوصول إليها على مستوى قيادتي البلدين.

وأضاف: يجري التنسيق الدائم والمتبادل بين روسيا والسعودية على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية المعنية وقطاعات التجارة والاقتصاد والاستثمارات، مرحبا باهتمام المملكة للمشاركة بشكل نشط ليس فقط في تسوية القضايا الإقليمية بل على المستوى الدولي أيضا.