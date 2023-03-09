قال رئيس اللجنة التعليمية د.حمد المطر، إن اللجنة التعليمية ناقشت تكليف مجلس الأمة متابعة وتطوير أداء المؤسسات التعليمية ومنها جامعة الكويت، وكذلك اختبار القدرات التي تنظمها جامعة الكويت، أو التي تنظمها مع الجهات منها القطاع النفطي.

وأضاف المطر أن اللجنة اكتشفت أن هذه الاختبارات تُسرّب، مبينا أن من يقوم عليها مركز تميز كان عليه ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة، ولم يكن لديه تخصص فكيف ينظم اختبارات للهندسة في القطاع النفطي.

وكشف أن اللجنة وجهت الإدارة الجامعية بتشكيل لجنة تقصي حقائق للاختبارات، مضيفاً " لا يجوز أن يتم تسريب هذه الاختبارات، ولن نقبل بذلك، والصيحات المستحقة من شباب الكويت".