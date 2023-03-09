وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على الزيادة التدريجية لسن التقاعد، من 62 عاما إلى 64 عاما، فيما واصل العمال المضربون تعطيل عمليات توصيل الوقود وخفض إنتاج الطاقة في عدة مواقع بالبلاد احتجاجا على الخطة الحكومية بشأن معاشات التقاعد.

وصوّت مجلس الشيوخ لصالح المادة التي تقضي برفع سن التقاعد، بواقع 201 صوت مقابل 115 ولا يزال يتعين موافقة مجلس النواب في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية)، على خطة الإصلاحات الخاصة بمعاشات التقاعد.

وبالإضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، ترغب الحكومة الفرنسية أيضا في تعجيل زيادة فترة السداد المطلوبة من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل.

وتبرر الحكومة ذلك بأن الإجراءات غير الشعبية، ضرورية من أجل دعم الخطة المستقبلية للدولة.

في المقابل، نددت النقابات العمالية بالخطة، وقام العاملون في مصافي النفط والمدارس والمطارات وهيئات السكك الحديدية وأماكن أخرى بالإضراب عن العمل.

واندلعت احتجاجات في عدد من المدن والبلدات بأنحاء فرنسا.