منصور السلطان

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بزيارة الى منفذ النويصيب الحدودي وذلك للاطلاع على أعمال التأهيل والتطوير التي ستجرى في المنفذ ابتداء من شهر يوليو المقبل، وكان في استقباله عدد من القيادات الأمنية.

واستمع الخالد إلى شرح تفصيلي من الإدارة العامة للانشاءات والصيانة عن أعمال التطوير في المنفذ والتي شملت زيادة الطاقة التشغيلية وتطوير مسارات المركبات والأفراد والحركة التجارية ونقاط تخليص إجراءات الجمارك والسفر، وتركيب أجهزة أشعة لتفتيش السيارات والأنظمة الحديثة التي تساعد على التحكم في مسارات المركبات، بالاضافة الى أعمال الخارجية للمباني، وتوفير أماكن للمقاهي والمطاعم وعربات الأكل المتنقلة، ما يتيح فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة.

كما استمع إلى شرح من الإدارة العامة لنظم المعلومات عن الأنظمة التكنولوجية الحديثة التي سيتم العمل بها في المركز وتوفير أجهزة آلية لتسهيل الإجراءات من خلال القراءة الآلية لوثائق السفر والتحقق من صحتها وتدقيق السمات الأمنية بها لضبط حالات التزوير وتتم مطابقتها مع السمات الحيوية للمسافر من خلال تدقيق بصمات الأصابع والوجه وقزحية العين والتحقق من قوائم الممنوعين المحلية والدولية قبل توثيق حركة السفر والتدقيق على المركبات أمنيا في المنافذ البرية.