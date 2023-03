اتفاقية الترخيص التي تمتد لعدة سنوات تتيح لـ OSN عرض محتوى HBO بشكل حصري على منصاتها

تجديد الشراكة يعزز مكانة منصات OSN بوصفها الناقل الحصري لمحتوى HBO في المنطقة الذي يضم أحدث الإنتاجات من المسلسلات إلى جانب المحتوى الكلاسيكي

الاتفاقية تتوسع لتشمل حقوق بث مجموعة أكبر من محتوى وقنوات وارنر براذرز ديسكفري إلى جانب برامج HBO

كشفتOSN ، شركة المحتوى التلفزيوني الترفيهي الرائدة، عن توسيع نطاق شراكتها مع وارنر براذرز ديسكفري، بما يشمل توقيع اتفاقية ترخيص حصرية تمتد لعدة سنوات مع .HBO وتساهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة OSN بوصفها منصة حصرية لعرض برامج HBO في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتتيح اتفاقية الترخيص لـ OSN إمكانية بث وعرض محتوى HBO بشكل حصري على قناتي OSNtv وOSN+، وبالتالي تعزيز مكانتها الرائدة في السوق ومجموعتها الاستثنائية من البرامج والعروض الترفيهية عالمية المستوى.



وتعتزمOSN ، في إطار الاتفاقية، عرض مسلسلات HBO في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتزامن مع عرضها الأول في الولايات المتحدة. كما تحفظ حقوق الشبكة في بث مواسم المسلسلات الجديدة التي يتم عرضها الآن طيلة مدة الاتفاقية.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جو كوكباني، الرئيس التنفيذي لشركة OSN: "تحافظ OSN على مكانتها باعتبارها المنصة الحصرية لعرض محتوى HBO في المنطقة، ويسرّنا توسيع نطاق الشراكة الطويلة الأمد مع استوديوهات وارنر براذرز ديسكفري. ورسخت HBO مكانتها كشركة رائدة في التجارب الترفيهية رفيعة المستوى بعد النجاح الذي حققته مسلسلاتHouse of the Dragon وThe Last of Us إلى جانب مجموعة من المسلسلات الحصرية والمميزة الأخرى. ونتطلع إلى تقديم محتوى جديد يساهم في الحفاظ على ريادة OSN في المنطقة.



وتشتمل الشراكة على التوسع في توزيع قنوات ديسكفري، بما فيها قنوات ديسكفري وتي إل سي وآي دي وديسكفري ساينس. وتعكس الشراكة تجديد العلاقة مع وارنر براذرز ديسكفري بما يمنح OSN حقوق بث أحدث المسلسلات والأفلام الناجحة، مثل The Batman وDune وThe Matrix Resurrections وThe Suicide Squad وغيرها الكثير. وتعتزم OSNtv إطلاق قناة جديدة مخصصة لسلسلة HBO الكلاسيكية بما فيها The Wire وThe Sopranos Sex And The City بحيث تعرض مختلف الأعمال التي يقدمها الاستديو، وذلك بالإضافة إلى قناة OSN Showcase الحالية والمخصصة لعرض المحتوى الجديد من .HBO ويجدر بالذكر أن القنوات المذكورة تعرض المسلسلات الكوميدية المفضلة مثل FRIENDS و CNN International و .Big Bang Theoryوستقوم OSN بتوسيع نطاق محتوى الأطفال في عام 2024 من خلال إطلاق قنوات كارتون نتوورك مع مجموعة من البرامج على مختلف منصاتها.









ومن جانبه، قال جيمي كوك، المدير العام لشركة وارنر براذرز ديسكفري في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا: "يسرّنا توسيع نطاق شراكتنا مع شريكنا المميزOSN، ونحرص في وارنر براذرز ديسكفري على تقديم محتوى غني ومتنوع، ويسعدنا أنه أصبح بإمكاننا الآن تمكين مشاهدي OSN من الاستمتاع بمجموعة أكبر من عروضهم ومسلسلاتهم المفضلة، مثل Succession وFRIENDS والأفلام مثل Dune والموسم الجديد .Gold Rush