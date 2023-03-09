أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، في تغريدة نشرها على حسابه عبر «تويتر»، عن إلغاء السعودية لاشتراط مهن محددة لمنح ڤيزا السياحة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي.



ووفقاً للخطيب، فإن السماح بالتأشيرة السياحية التي تشمل جميع المقيمين في دول الخليج على اختلاف مهنهم تمكنهم من أداء العمرة.



وقال وزير السياحة السعودي: «نرحب بجميع المقيمين في دول الخليج، بخطوات واضحة وبسيطة، أصبح استخراج التأشيرة لزيارة السعودية أسهل، دون اشتراط مهن محددة».



وكانت السعودية أطلقت العام الماضي تأشيرة سياحية للمقيمين في دول الخليج تشمل أصحاب مهن محددة.



وتسمح التأشيرة السياحية بالدخول للسعودية لأسباب سياحية مثل الفعاليات، زيارة العائلة والأصدقاء، الأنشطة الترفيهية، أداء فريضة العمرة (لا تشمل فريضة الحج)، بالإضافة إلى عدم شمولها الرحلات بغرض الدراسة.



وتبلغ قيمة رسوم التأشيرة 300 ريال، إضافة إلى قيمة التأمين الطبي.