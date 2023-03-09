دارين العلي



أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن عمليات الصيانة في محطات الإنتاج تسير وفق الجداول الموضوعة لها، حيث تم حتى الآن الانتهاء من أكثر من 60% من الوحدات الداخلة في الصيانة.



وأوضحت المصادر أن عمليات الصيانة من المتوقع أن تنتهي مع نهاية مايو المقبل مع بدء موسم الذروة، حيث تبدأ الأحمال بالارتفاع مع ارتفاع درجات الحرارة.



وقالت المصادر إن جميع الوحدات في محطات الإنتاج تعمل بكامل كفاءتها باستثناء 3 وحدات بقدرة تبلغ نحو 900 ميغاواط خارج الخدمة بسبب عدم توافر قطع الغيار لها في ظل تأخر عقود الصيانة الخاصة بها.



وتمنت المصادر تجاوز هذا الأمر لتخطي أي نقص في الإنتاج الكهربائي ممكن أن يؤثر على تلبية الطلب الذي من المتوقع أن يبلغ أقصاه نحو 17 ألف ميغاواط خلال هذا العام.



في سياق منفصل، أعلنت الوزارة عن القيام ببعض عمليات الصيانة على الشبكة المائية في محطة ضخ الشويخ غداً الجمعة ما سيترتب عليه ضعف الضغوط في المناطق التي تغذيها المحطة.



وقالت إن الأعمال ستبدأ في الثامنة مساء وتستمر لمدة 8 ساعات، مشيرة إلى أن من المناطق التي ستعاني انخفاضا في المياه العذبة هي الشويخ السكنية وكيفان والدسمة وبنيد القار والشعب والقادسية والنزهة والروضة وحولي.