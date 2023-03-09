النظام سيتم تعميمه بنهاية العام المقبل على الدول كافة التي لا يحتاج حاملو جوازاتها إلى التأشيرة البريطانية السياحية قصيرة المدى



أعلنت الحكومة البريطانية عن اختيار دول مجلس التعاون الخليجي والأردن لتكون أول البلدان في العالم التي سيستفيد مواطنوها من (نظام تصاريح السفر الإلكتروني الجديد) الذي سيدخل حيز الخدمة قبل نهاية العام الحالي.



وأكدت وزارة الداخلية البريطانية في بيان صحافي، أن قطر ستكون الدولة الأولى التي يمكن لمواطنيها استخدام هذا النظام بداية من أكتوبر المقبل، في حين سيتمكن باقي مواطني دول مجلس التعاون، ومنها الكويت إضافة إلى الأردن، من استخدام النظام ابتداء من فبراير 2024.



وذكرت أن النظام الجديد، الذي يعرف اختصارا بـ (اي تي ايه)، سيعوض كليا نظام الفيزا الإلكترونية السابق ليتم تعميمه بنهاية العام المقبل على الدول كافة التي لا يحتاج حاملو جوازاتها الى التأشيرة البريطانية السياحية قصيرة المدى ومنها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا.



وأوضح البيان أن مواطني الدول المعنية بهذا النظام يمكنهم تقديم طلب تصريح الدخول للمملكة المتحدة عبر تطبيق إلكتروني سهل يسمح لهم بالحصول على إذن الدخول في مدة زمنية قصيرة.



وبين أن التصريح (الفيزا) سيكون صالحا لمدة سنتين ومتعدد السفرات، مضيفا أن تكاليف الحصول على هذه التصاريح الإلكترونية ستكون قريبة مما هو معتمد في الدول الأخرى، لكن دون الكشف عن القيمة بالضبط.



على صعيد متصل، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة روبرت جينريك، إن تعزيز أمن الحدود يظل أولوية قصوى للحكومة، وسيعمل نظام (اي تي ايه) الجديد على العمل في هذا الاتجاه من خلال معرفة من يرغبون في السفر لبريطانيا قبل وصولهم ومنع من يشكلون تهديدا لأمن البلد من الدخول.



وأكد جينريك أن النظام يسمح بالمقابل للزوار الشرعيين بالسفر بكل سهولة، مشيرا إلى أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سيكونون أول من يستفيد من هذه الميزة.