

توج فريق وزارة التربية بلقب كأس الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لكرة القدم للصالات للموسم 2023/2022 بعدما حقق الفوز على فريق وزارة الدفاع بنتيجة 5-2 فيما حل فريق الحرس الوطني ثالثا.



من جانبه، قدم الكابتن حمد العثمان لاعب فريق وزارة التربية، والمتوج بلقب أفضل لاعب في مسابقة الكأس، الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة على التنظيم المميز لكأس الصالات الذي جاء على أعلى مستوى ولا يقل أهمية عن منافسات الدوري العام.



بينما أثنى نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم على المجهود الكبير المبذول من قبل اللجان الفنية المنظمة لإنجاح مثل هذه البطولات ورفع اسم الهيئة عاليا، وفي نهاية البطولة تم تكريم الفرق الفائزة وتوزيع الكؤوس والميداليات.



وحصل علي قمبر مدرب فريق وزارة التربية على جائزة أفضل مدرب، بينما حصل اللاعب سيد يوسف الموسوي على جائزة أفضل حارس في البطولة.