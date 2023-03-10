

أسامة أبوالسعود



صرح مدير إدارة الإعلام بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية د.أحمد العتيبي بأن مركز المعالي، التابع لإدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم لمحافظتي العاصمة وحولي، أقام حفل تكريم أكثر من 500 طالب من طلبة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية المشاركين في دورة الثقافة الإسلامية التي أقامها المركز في الفترة من 8/12/2022 حتى 12/1/2023 بحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع التعليم والتدريب بوزارة الداخلية اللواء بدر البالول والوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د فهد الجنفاوي وبحضور جمع من المسؤولين في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وإدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم لمحافظتي العاصمة وحولي.



وتابع أن الوزارة عبر مركز المعالي تسعى لتحقيق إحدى قيمها المتمثلة في الشراكة بين مؤسسات الدولة بما يعود نفعه على طلبة وزارة الداخلية من رفع مستواهم الديني والشرعي نحو تعزيز قيم الأخلاق ومعالم الوسطية والاعتدال الذي حث عليها ديننا الحنيف.



وأكد العتيبي أن المركز مازال مستمرا في تقديم رسالته التعليمية لطلبة منتسبي وزارة الداخلية عبر دوراته الشرعية المختلفة والتي ابتدأت منذ عام 2009.