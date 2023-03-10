

اختتم مركز وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية دورة خاصة بتدريب المدربين استمرت أربعة أيام، وذلك ضمن الموسم التدريبي 2022-2023.



وقال المركز، في بيان صحافي، إن الدورة التي حاضرت بها المدربة والصحافية الأردنية سهير جرادات تهدف إلى تدريب عدد من موظفي الوكالة على التجهيز والتحضير لدورات تدريبية وذلك من خلال عدة تمارين ووسائل أكسبتهم العديد من المهارات والقدرات في القيادة والتدريب.



وأضاف البيان أن المشاركين بالدورة قاموا في اليوم الأخير بعمل تدريب مختصر لمدة 20 دقيقة لتطبيق التمارين التي تعلموها خلال الدورة.



وأوضح أن الدورة تهدف كذلك إلى إعداد المدربين والمحاضرين باحتراف وتنمية مهارات الإلقاء والتدريس والتدريب ليتحولوا الى محاضرين ومدربين محترفين وإكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين في مجالات عملهم.



ويعنى المركز بتطوير مهارات العمل الصحافي والمهني والارتقاء بالمحتوى الإعلامي، كما يهدف إلى التقريب بين النظرية والتطبيق في مجال كتابة الخبر الصحافي ليحصل المتدرب على بداية علمية وعملية تمكنه من العمل في هذا المجال وفق أسس واضحة ومهارات مهنية.