

اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت البرنامج التدريبي: «إعداد الموفقين والوسطاء» الذي أقيم خلال الفترة من 6 الى 8 الجاري، وحضرها العديد من القانونيين والمحكمين والمهتمين بمجال التوفيق والتحكيم، وبمشاركة بعض موظفي وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع ان هذه الدورة تعد ضمن سلسلة من الدورات التي استحدثها المركز منذ موسمه الثقافي المنصرم لعام 2022، والتي أضحت أهميتها التنموية جلية، لما للتوفيق والوساطة من دور كبير وفاعل في حل المنازعات التجارية واجتذاب الاستثمارات الدولية.



وأضاف ان الحرص على عقد هذه الدورة المتخصصة يكمن في المساهمة في توسيع قاعدة المعرفة القانونية لدى المشاركين والقانونيين على حد سواء، ولرفع الوعي القانوني لديهم في مجال التوفيق والوساطة، وذلك لدراسة حالة تهدف إلى توعية المتدربين بعملية التفاوض بين التقاضي والتحكيم والوساطة.



وأشار الشايع إلى أن هذه الدورة تمثل مرحلة مهمة في مسيرة المركز الذي يسعى دائما نحو الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للمتدربين في هذا المجال، وهي خطوة من ضمن عدة خطوات اتخذها المركز في إطار حرصه على تحقيق رسالته في نشر ثقافة الوسائل البديلة لحل المنازعات، والتي يأتي التوفيق/الوساطة في مقدمتها بهدف التعجيل في حل النزاع بين الأطراف، مما يحافظ على صفاء العلاقات الاجتماعية، ويتيح لجميع الأطراف استثمار مالهم وجهدهم ووقتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلا من إهداره في الخصومات والدعاوى، وهو ما ينعكس بالضرورة إيجابيا على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع.



يذكر أن الدورة قد تضمنت محاضرات نظرية امتدت على مدار 3 أيام، حاضر فيها د.عماد الدين حسين - زميل المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين (FCIArb) ووسيط معتمد (Accredited Mediator) من مركز التسوية الفعالة للمنازعات (CEDR) ومقرهما لندن بالمملكة المتحدة.



وأوضح أن التوفيق والوساطة يمثلان آلية بديلة لتسوية المنازعات (ADR) وهما أقل تكلفة من التقاضي ويمكنهما حل النزاعات في مرحلة مبكرة من الخصومة، وحتى بالنسبة للنزاعات الأكثر عمقا وتعقيدا، يوفر كل من التوفيق والوساطة إجراءات ترفع من مستوى التواصل، وتعزز الثقة، ومن شأنها حل النزاعات بمقتضى اتفاقيات قابلة للاستمرارية والتنفيذ، وغالبا ما تحافظ على سمعة الأطراف والعلاقات التجارية بين الشركات ورجال الأعمال والمستهلكين، حيث انه من أسرار النجاح في العلاقات التجارية: وسيط محترف وأشخاص مناسبون حول طاولة الحوار، كما يجب ان يتوافر في الموفق/الوسيط المهارات الأساسية المطلوبة، ومنها مهارات التواصل الفاعل، ومفهومه وأنواعه، ومهارات التفاوض وفن الحوار وديبلوماسية الإقناع، وأنواع المفاوضة، والدراسة والتخطيط، وابتكار الحلول، مختتما بالجانب العملي.