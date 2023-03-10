

طارق عرابي



اختتم ملتقى the power of youth، الذي نظمته على مدى يومين شركة امتداد، تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، فعالياته مساء أمس الأول بجلسة حوارية مسائية تحت عنوان «إنجازات كويتية في الرياضة والفنون».



وشارك في الجلسة، التي عقدت برئاسة عبدالعزيز المطوع، كل من مدير العلاقات العامة بشركة stc أحمد النويبت، والمصور الكويتي محمد مراد، والبطل الرياضي أحمد المحميد.



وفي بداية الحلقة النقاشية، أكد مدير العلاقات العامة بشركة stc أحمد النويبت، أن جزءا كبيرا من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركة stc تركز على الاهتمام بالشباب الكويتي، مشيرا في هذا الصدد إلى تأسيس الشركة مؤخرا لمظلة «وياك» التي جاءت بعد جائحة فيروس كورونا، لتكون قريبة من الشباب الكويتي جنبا إلى جنب.



وأضاف أن stc أسست بالتعاون مع شريحة الشباب العديد من المشاريع والشراكات الاستراتيجية التي تمثلت في منصات عديدة أخذت حظها من النجاح والدعم، كان من بينها الشراكة مع منصة «دورات دوت كوم» بهدف تعليم الشباب كيفية صناعة المحتوى، بالإضافة إلى شراكة أخرى مع منصة «كوفي آب»، إحدى المنصات التي تضم تحت مظلتها مجموعة كبيرة من الكافيهات، ما مكنها من خلق علاقات استراتيجية ونجاحات كبيرة مع هذه المنصات والتطبيقات.



ومضى النويبت يقول إن stc تحاول قدر الإمكان الوصول إلى الشباب ولا تنتظر أن يصلوا هم إليها، بدليل حرصها على التواجد في العديد من الفعاليات المختلفة التي تدعم مواهب وأفكار الشباب، فضلا عن أنها قامت بتسخير كافة منصات السوشيال ميديا التابعة لها أمام الشباب لعرض مشاريعهم وتجاربهم ومواهبهم المختلفة من خلالها.



من ناحيته، تحدث المصور المحترف م.محمد مراد عن تجربته مع التصوير التي كانت بدايتها في 2015، والتي توجه من خلالها إلى تصوير الحيوانات والطيور، على اعتبار أن هذا النوع من التصوير يحتاج إلى الكثير من المهارة والتحدي والصبر الطويل.



وقال إنه على سبيل المثال، فإن تصوير «الثعلب» في الكويت قد استغرق وقتا وصل إلى نحو 3 أشهر، في حين أن تصوير بعض الحيوانات الأخرى في الخارج تطلب سفرا طويلا ومعاناة في أجواء باردة ومناطق بعيدة للحصول على صور مميزة ونادرة.



وأشاد مراد بالدعم المعنوي الذي وفره له الإعلام من خلال تسليط الضوء على صوره التي حققت جوائز عالمية مرموقة، مشيرا إلى أن الدعم المعنوي أهم بكثير من الدعم المادي، ذلك أن الدعم المادي قد يجعل المرء يركن إلى الكسل ويبعده عن الإبداع، لافتا في الوقت ذاته إلى الدعم المعنوي الكبير الذي وفره الملتقى من خلال تقديم الجائزة وتسليط الضوء عليها ما يعتبر عاملا مشجعا للكثير من الحاصلين على هذه الجوائز.



بدوره، أكد البطل الرياضي أحمد المحميد أن الكويت تمتلك مجموعة كبيرة من الخامات الشبابية الجبارة والقادرة على المنافسة، لكن هذه الخامات بحاجة إلى توفير الدعم المادي والمعنوي لها، فضلا عن توفير التفرغ الرياضي.



وقال إن المقومات المختلفة التي يحصل عليها الشخص الرياضي في الدول الأجنبية هي الحافز والداعم له لتحقيق النجاحات العالمية، لذلك متى ما توافرت هذه المقومات في الكويت، فإن شبابها قادر على تحقيق أعلى الإنجازات، بدليل النجاحات والإنجازات الفردية التي حققها عدد من أبطال الكويت بجهودهم الشخصية ومن دون أي دعم أو تفرغ رياضي.



وتطرق المحميد إلى رياضة سبارتن، التي تقوم على التحدي والتحمل وتخطي الحواجز، والتي تأتي في إطار دعم أسلوب ونمط حياة صحي، الذي يعزز مؤشر جودة الحياة، وجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع، مؤكدا أن هذه الرياضة الجديدة على المستوى العالمي دخلت إلى الكويت في العام 2018.



وأضاف أن السباق الذي أقيم في الكويت في فبراير الماضي بمشاركة نحو 3000 رياضي ورياضية اتسم بالتحدي والإثارة، كونه يختلف عن سباقات الجري التقليدية، ذلك أنه ضم سباقا لمسافة 5 كيلومترات و20 عقبة، وكان مقسما إلى فئات، أولا سباق النخبة رجالا ونساء، وفئة الأطفال من عمر 4 إلى 14 عاما، وفئة الاتحادات العسكرية الرياضية، والفئة المفتوحة، حيث حظي السباق بإقبال كبير من الشباب الكويتي من الجنسين.



وأشاد المحميد بالدعم الذي وفرته اللجنة الأولمبية الكويتية لهذه اللعبة، حيث تم تسجيلها رسميا ضمن الأنشطة الرياضية المحلية، ما يعني إمكانية مشاركة اللاعبين الكويتيين في المسابقات العالمية تحت اسم الكويت.