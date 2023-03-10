

ليلى الشافعي



شاركت الهيئة العامة لشؤون القصر، في معرض الفرص الوظيفية الذي أقامته كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت ولمدة 3 أيام بمشاركة 12 جهة رسمية، وذلك لتوفير منصة تساعد على التواصل بين الراغبين في العمل من ناحية وأرباب العمل من ناحية أخرى.



وأوضح بيان صحافي للهيئة أنها تسعى من خلال مشاركتها عبر إدارة العلاقات العامة والإعلام في معارض الفرص الوظيفية إلى تعريف الكوادر الوطنية والخريجين الجدد بفرص العمل المتاحة لدى الهيئة بالتركيز على المؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في الهيئة وآليات التدرب والتأهيل للوظائف المختلفة.



وأكد البيان حرص الهيئة على استقطاب ودعم المواهب الوطنية الشابة الطموحة والراغبة في العمل بالهيئة وتوفير فرص عمل مناسبة حسب التخصص ومساعدتهم على بدء مسيرتهم العملية من ناحية ومساعدة الهيئة على تقديم خدماتها بجودة عالية للمشمولين بالرعاية والمراجعين من مختلف الفئات.



وأكد البيان اهتمام الهيئة بتكثيف جهود الاهتمام بالعنصر البشري والكوادر الوطنية لتواكب التطورات، ولاسيما في مجال الخدمات والتكنولوجيا إيمانا من الإدارة بأنه محور أي تطور وتنمية، وخصوصا في الجهات الخدمية، وذلك من خلال انتقاء الكوادر المؤهلة وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتطوير مستوى أدائهم الوظيفي، عبر البرامج التدريبية المتنوعة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة وجهات التدريب المختلفة، ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الإنتاجية الإجمالية للعاملين في الهيئة وخصوصا من الكوادر الوطنية.