عاطف رمضان



قام فريق رصد الأسعار برئاسة مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة «التجارة» فيصل الأنصاري بجولة تفتيشية على عدد من الجمعيات التعاونية، وذلك ضمن الخطة التي قام الفريق بإعدادها وتم رفعها لمسؤولي الوزارة لرصد ومتابعة الأسواق استعدادا لقرب دخول شهر رمضان المبارك.



ودعا مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري في تصريح لـ «الأنباء»، الجمعيات التـعـاونـيـة والأسواق المركزية الى الحصول على تراخيص للتنزيلات من الوزارة، مشيرا إلى أن التنزيلات التي يتم إجراؤها من قبل التعاونيات خلال الشهر الفضيل من شأنها أن تنعكس إيجابا لصالح المساهمين، مؤكدا أن الوزارة تسهل إجراءات تراخيص التنزيلات للتعاونيات والأسواق.