

عبدالكريم العبدالله



ينسق ديوان الخدمة المدنية مع وزارة الصحة لإتمام عملية ربط نظام «بصمة» الحضور والانصراف بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية.



ويأتي هذا لقياس عوامل مدى الالتزام بالدوام الرسمي، منها مجموع مدد التأخير، ومدى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وعدد أيام الانقطاع عن العمل خلال سنة التقييم السنوي بهدف اكتمال عناصر التقييم للموظف بصورة صحيحة ومتكاملة.



وجاء هذا لما لوحظ مؤخرا من عدم اكتمال بيانات واجراءات الحضور والانصراف لعدد من الوزارات، بينها وزارة الصحة، منها «التأخيرات ـ الاستثناءات ـ التخفيف ـ الإعفاء ـ التغيب»



وسيجتمع قطاع نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية مع الوزارة خلال الايام المقبلة للتنسيق ووضع خطة ربط «بصمة» وزارة الصحة مع نظام النظم المتكاملة بما يتفق مع الضوابط والقرارات الخاصة بمجلس الخدمة المدنية فيما يخص ضوابط الدوام الرسمي.